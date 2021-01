Bruttissima caduta per Urs Kryenbuehl nel corso della prima delle due discese di Kitzbuehel, valide per la Coppa del Mondo di sci alpino 2020/2021.

Lo sciatore svizzero si è schiantato contro la neve mentre scendeva a 140 km/h, subito dopo l’ultimo salto prima del traguardo finale. L’elvetico ha perso l’equilibrio dopo il salto e, nel ricadere al suolo, ha sbattuto violentemente il viso per poi rimanere immobile a terra.

Caduta Kryenbuehl: le sue condizioni

Urs Kryenbuehl è stato subito accerchiato dai soccorritori e trasportato in ospedale, ma le sue condizioni sono apparse subito non gravi, al punto che lo svizzero non ha mai perso conoscenza. La gara è stata interrotta, come avvenuto poco prima per la caduta di Ryan Cochran-Siegle, portato via in elicottero per accertamenti dopo essere andato a sbattere contro le barriere.