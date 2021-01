Il Mondiale 2021 di Formula 1 vedrà come protagonista anche Fernando Alonso, riuscito a tornare nel circus grazie al Team Alpine, nuova denominazione della Renault. L’asturiano prenderà il posto di Daniel Ricciardo, affiancando Esteban Ocon per formare una coppia davvero inedita e stuzzicante.

Sul ritorno in Formula 1 di Alonso si è soffermato Jenson Button, che ha espresso il proprio punto di vista a ‘Planet F1’: “penso che sia fantastico che Alonso stia tornando. È una vera personalità e penso che probabilmente abbia imparato ad essere un po’ più umile negli ultimi anni. È molto bravo, pare che stia lavorando molto duramente sulla sua forma fisica, il che è fantastico. Dovrà esserlo, visto che non è più un giovane!“.

Da Ricciardo ad Alonso

Il Team Alpine ha provveduto a sostituire Daniel Ricciardo con Fernando Alonso, una scelta azzeccata secondo Button: “il ritorno di Alonso è anche una cosa molto positiva per la Renault, squadra con la quale ha vinto mondiali di F1. Naturalmente, Fernando avrà difficoltà all’inizio perché Ricciardo è andato molto bene. Sarà molto divertente vedere Daniel in McLaren con Lando Norris… ma la verità è che è bello vedere Fernando di nuovo in griglia“.