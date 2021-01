Negli ultimi giorni si è diffusa la voce della possibilità che Silvio Berlusconi possa diventare Presidente della Repubblica, prendendo il posto di Sergio Mattarella alla fine del suo mandato.

Matteo Salvini si è detto favorevole all’idea, considerando la statura politica del Cavaliere, mentre Romano Prodi al contrario ha espresso tutto il proprio scetticismo. Parole dure quelle dell’ex premier, intervenuto questa mattina come ospite della trasmissione ‘Studio 24’ su Rainews 24.

Le parole di Prodi

Chiaro e netto Romano Prodi sulla possibilità che Berlusconi diventi Presidente della Repubblica: “non ritengo che Berlusconi abbia la maggioranza per andare al Quirinale, però tutto può avvenire in questo quadro politico. Di solito al Quirinale vanno persone meno controverse, proprio perché la funzione del nostro Presidente della Repubblica è quello di aiutare una convergenza e non una polarizzazione del sistema“.