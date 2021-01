Paura e preoccupazione per una bambina di 8 anni, morsa da un serpente a sonagli in Repubblica Ceca. La piccola stava giocando tranquillamente in giardino, quando si è trovata di fronte il rettile che, con un movimento improvviso, l’ha attaccata affondando i propri denti nel piede della bimba attraversando la scarpa. A riportare la notizia è stato il quotidiano tedesco Bild, che non ha fornito ulteriori notizie relative alle condizioni della bambina.

Serpente non ancora trovato

La polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente dopo essere stati avvertiti dalla famiglia ma, arrivati sul posto, non hanno trovato il serpente a sonagli. Al momento dunque il rettile è ancora in giro, nonostante le autorità lo abbiano cercato per ore senza successo. E’ stata avviata intanto un’inchiesta su presunte lesioni personali colpose, mentre si attende di rintracciare il proprietario dell’animale.