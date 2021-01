E’ l’anno dell’Europeo, almeno è questo che spera il ct Roberto Mancini.

Il Coronavirus nel 2020 ha obbligato la Uefa a rinviare la manifestazione di 12 mesi, con la speranza che la prossima estate il torneo possa finalmente disputarsi, dando anche un segnale di rinascita. Chi non vede l’ora di scendere in campo è proprio il commissario tecnico della Nazionale Italiana, pronto a trascinare la sua squadra più avanti possibile.

LEGGI ANCHE: Balotelli sbotta sui social: “così adesso sarei in prigione?”

Zaniolo e Balotelli

La rosa degli azzurri per l’Europeo è quasi fatta, nei prossimi mesi verrà messa a punto in base al recupero degli infortunati e alla crescita di altri giocatori. Difficilmente però ci sarà posto per Mario Balotelli, come sottolineato dal ct Mancini alla Gazzetta dello Sport: “non chiudo mai le porte, ma per Mario è difficile. Porte aperte per lo Schillaci di turno ma, dietro a Belotti e Immobile, i vari Caputo, Lasagna, Scamacca, che sta crescendo, sono più avanti nelle gerarchie. Kean sta facendo molto bene a Parigi“.

Un pensiero poi anche per Zaniolo: “Nicolò è solo giovane. Crescendo capirà che per realizzare il suo talento e le sue potenzialità, dovrà dedicare al calcio gran parte della sua giornata“.