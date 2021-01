Immagini che fanno rabbrividire, immortalate in un video e poi postate sui social.

Azealia Banks questa volta ha superato il limite, la famosa rapper statunitense infatti ha deciso di pubblicare su Instagram una clip in cui prima disseppellisce il suo gatto morto tre mesi prima, per poi metterlo in una pentola a bollire per mangiarlo. La cantante non si è persa un passaggio, postando prima il momento della riesumazione e poi quello della cottura.

La condanna dei social

Azealia Banks, spesso criticata per i suoi atteggiamenti aggressivi sui social, questa volta è stata accusata dai suoi followers e dal web per il video pubblicato, dove la rapper riesuma il cadavere del suo gatto e lo mette a bollire in pentola. Immagini forti e macabre, seguite poi dalla foto del cranio del gatto dopo averlo cucinato, accompagnandola a questa didascalia: “è pronta”.