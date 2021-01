Prima Stefano Travaglia e poi Matteo Berrettini, escono di scena i due tennisti azzurri nei quarti di finale del torneo ATP di Antalya.

Il numero 10 del ranking non riesce ad avere la meglio sul kazako Bublik, capace di imporsi in due set con il punteggio di 7-6, 6-4 dopo un’ora e mezza di partita. Prestazione positiva per Berrettini nel primo set, dove l’azzurro spreca un break di vantaggio, per poi calare drasticamente alla distanza permettendo a Bublik di volare in semifinale.