Il rapporto tra l’Atalanta e il Papu Gomez si è ormai definitivamente ossidato, l’argentino aspetta solo di conoscere la sua nuova squadra dopo la rottura con Gian Piero Gasperini e il club nerazzurro.

L’ex capitano ormai si allena in solitudine e non figura ormai da un po’ nella lista dei convocati, segnale di come la situazione sia ormai precipitata. Per questo motivo, nello stesso momento in cui l’Atalanta si prepara per affrontare il Genoa al Gewiss Stadium, il Papu Gomez si gode una bella braciolata insieme agli amici.

Domenica alternativa

Fino a qualche settimana fa, il Papu Gomez la domenica scendeva in campo con la maglia dell’Atalanta e la fascia di capitano al braccio, adesso va in bici e si gode la carne insieme alla sua famiglia e agli amici. Conseguenza della rottura definitiva con Gasperini, che lo ha definitivamente escluso dopo quanto accaduto nell’intervallo del match di Champions con il Midtjylland. Dunque, mentre l’Atalanta si prepara alla sfida di oggi con il Genoa, Gomez si gode una giornata di relax, concedendosi anche una braciolata con gli amici.