Il freddo che sta attanagliando in questi giorni il nord Italia è stato il pretesto usato da Federica Pellegrini per lanciare un messaggio social, diretto soprattutto ai propri followers proprietari di bulldog francesi.

La Divina è sembrata alquanto seccata nelle sue Instagram Stories, soprattutto quando vengono ignorati i segnali d’allarme dei cani. Queste le sue parole: “a tutti i proprietari di bulldog francesi, ricordo che in questo periodo per terra fa freddissimo e, se li vedete tirare su in continuazione le zampe, è perché se le stanno congelando. Non è che vi siete presi un San Bernardo che camminano sulla neve tranquillamente. A loro il cappottino non basta, se tira su le gambe vuol dire che ha freddo e si fa anche male. Quindi lasciateli a casa quando fa troppo freddo”.

LEGGI ANCHE: Federica Pellegrini ‘sposa’ il Papa: “doparsi è una piaga sociale”

I consigli della Divina

Federica Pellegrini poi ha abbassato i toni e regalato alcuni consigli a chi, come lei, possiede un bulldog francese: “il freddo per i cani è soggettivo e ci sono dei campanelli di allarme per capire se stanno soffrendo o no. Vanessa, il mio cane di otto mesi, con il cappottino scendeva dal trasportino e camminava normalmente sulla neve. Poi, a un anno e mezzo, ha iniziato a tirare su le zampette. Così ho iniziato a metterle una crema sulle zampe, ma attenzione perché ha una durata limitata. In più dovete stare attenti al sale perché ustiona i polpastrelli. I cani nati da numerosi incroci sono molto delicati. Il mio sfogo di prima nasceva dal fatto che vedo in giro scene in cui i padroni dei cani non tengono in considerazione i segnali di allarme del loro animale”.