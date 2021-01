Un dramma vero e proprio, che Antonella Elia ha provato a tenere nascosto finché ha potuto. L’opinionista del Grande Fratello Vip però non è riuscita a mantenere la cortina di privacy su questa vicenda, annunciando di aver combattuto con un tumore al seno.

Una battaglia non del tutto vinta, come ammesso da Antonella Elia a Panorama: “ho scoperto di avere un tumore nel 2016, mi hanno operata a Roma all’Istituto Tumori Regina Elena. Mi tolsero un quadrante di seno, quattro centimetri, per un carcinoma. Dopo i medici mi dissero che era meglio procedere con lo svuotamento di entrambi i seni. Decisi di chiedere altri pareri e da allora sono in cura dal dottor Andrea Botticelli al Policlinico. Sono rimasta sotto stretto controllo per quattro anni, monitorata con esami ogni sei mesi e continuo ancora con i controlli annuali. La malattia è indipendente dalla gravità dell’esame istologico. La mia fortuna è stata prendere il tumore allo stadio iniziale“.

Il motivo del silenzio

Antonella Elia poi ha spiegato il motivo per il quale ha preferito tenere nascosta questa situazione: “per me questa è stata una mutilazione che non avrei mai voluto si venisse a sapere. Di me ormai si sa tutto. Sono squartata, non ho privacy. Questo era il mio ultimo segreto che non avrei mai voluto rivelare, volevo restasse tale e non darlo in pasto alla televisione. Ma dovevo far capire che non potrei mai colpire il dolore, la miseria, la vergogna della malattia. Io ho avuto un tumore e nessuno si può permettere di metterlo in discussione. Questa mutilazione mi ha segnata, io non ho avuto più rapporti intimi per due anni, mi sentivo colpita nella mia femminilità. E ancora oggi mi vergogno. Questa vita che a vederla da fuori dovrebbe essere meravigliosa, il più delle volte è un inferno”.