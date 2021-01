Procede il recupero di Ana Carrasco, pilota di Supersport 300 protagonista di un terribile incidente durante la gara all’Estoril, che l’ha costretta ad un lungo stop.

“Frattura parziale della vertebra T3 e dell’intero corpo vertebrale T4 e T6, con dislocazione a livello della T4 che invade il canale osseo” l’esito degli esami, una mazzata tremenda per la spagnola che ha temuto anche di non poter tornare più in sella. Ana Carrasco però non si è arresa e, dopo ben tre interventi chirurgici, adesso corre verso il ritorno in pista.

La foto

Dopo la terza e ultima operazione, effettuata molto prima del previsto, Ana Carrasco ha postato sui social la foto della sua schiena, solcata da una profonda ferita. I medici hanno tolto i fissaggi e le barre di supporto, fondamentali negli ultimi mesi per aiutarla nel recupero. Se le TAC di controllo che effettuerà nelle prossime settimane mostreranno ulteriori segnali incoraggianti, Ana Carrasco potrà tornare finalmente in pista per la prima gara della stagione 2021, prevista ad Assen il weekend del 24-25 aprile.