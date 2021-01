Una notizia bellissima arriva da Alex Zanardi, ricoverato presso l’Ospedale di Padova per recuperare dal terribile incidente che lo ha visto protagonista lo scorso 19 giugno.

Il campione paralimpico è tornato clamorosamente a parlare, scambiando alcune parole con la sua famiglia, sempre presente accanto al suo letto. Una giornata importante nel processo di riabilitazione di Alex Zanardi, riuscito a comunicare con la moglie e il figlio come rivelato al Corriere della Sera dalla dottoressa che lo ha in cura, Federica Alemanno: “è stata una grande emozione quando ha cominciato a parlare, nessuno ci credeva. Alex è riuscito a comunicare con la sua famiglia. Tenendogli la mano giorno per giorno sono rimasta sorpresa dalla sua capacità di recupero“.

Il recupero di Zanardi

Un passo fondamentale per Alex Zanardi, che già qualche settimana fa aveva iniziato a muovere gli occhi e a comunicare con essi. Adesso finalmente anche le parole, uno step compiuto in maniera repentina e sorprendente, lasciando di stucco non solo i medici ma anche i suoi familiari. Tutto a distanza di quasi sette mesi dall’incidente, avvenuto sulle strade della Val d’Orcia il 19 giugno. La strada adesso è tracciata, Alex Zanardi ‘pedala’ verso la fine del tunnel.