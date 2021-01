Le condizioni di Alex Zanardi sembrano migliorare, la conferma è arrivata ieri dalla dottoressa Federica Alemanno, che ha rivelato come il campione paralimpico abbia ricominciato a parlare, comunicando con la famiglia.

Una notizia esaltante, soprattutto considerando il terribile incidente occorso ad Alex il 19 giugno del 2020, quando andò a sbattere con la sua handbike contro un camion. Alle parole della dottoressa di Zanardi hanno fatto seguito poi quelle della moglie rilasciate alla ‘Stampa’.

Parla la moglie di Zanardi

Daniela Manni ha fatto un po’ di chiarezza dopo la notizia delle parole scambiate da Alex Zanardi con la famiglia: “lui fa delle cose, ma non sempre. Ci sono stati dei momenti in cui quelle cose effettivamente venivano fatte. Ci sono stati dei passi avanti, e ci sono stati dei passi indietro. Il suo è un percorso molto lungo. Molti mi chiedono delle sue condizioni, è un amore commovente. Ma io non posso ritrovarmi i giornalisti sotto casa, non posso parlare con tutti. Devo concentrarmi sulle cure, giorno per giorno“.