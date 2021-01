Ha fatto notevolmente discutere la frase usata da Alan Friedman durante il programma ‘Unomattina’, andato in onda stamane su Ra1.

Nel commentare la partenza di Trump verso la Florida, il giornalista ha definito la moglie Melania una escort, salvo correggersi immediatamente: “Donald Trump si mette in aereo con la su escort, ehm moglie, e vanno in Florida“. Parole che hanno indignato il web, nonostante le scuse di Friedman arrivate ai microfoni dell’Adnkronos: “non è stata assolutamente una cosa voluta. Stavo traducendo dall’inglese, la parola italiana che volevo dire era ‘accompagnatrice’, ed è uscito ‘escort’. Mi sono corretto subito, non c’è da montarci su una questione“.

La difesa della conduttrice

Sulla questione è intervenuta anche la conduttrice Monica Giandotti, che ha difeso Alan Friedman sottolineando come il giornalista si sia subito corretto dopo la parola poco felice: “era solo una battuta non voluta, si è corretto subito e ha detto ‘moglie’. Sui social si divertono, ma qui non c’è nessuna questione da commentare“.