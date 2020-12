Premiata presenta due esclusivi zaini nati da una collaborazione col brand parigino CÔte&Ciel, uno dei brand più innovativi in questo segmento e apprezzato in tutto il mondo.

I due modelli “Moselle” e “Ganges” punti di forza del design CÔte&Ciel sono stati ripensati con nuovi materiali per Premiata che li propone ai suoi appassionati in limited edition. Lo zaino “Moselle” dalla forma circolare, unisce innovazione praticità. Questa versione è realizzata in ‘MemoryTech black’, un materiale capace di modellarsi al tatto. Un accessorio leggero e comodo, lucente. Lo zaino “Ganges“, dalla forma semplice ma ricercata, nasce dalla ridefinizione del quadrato. In pelle e nylon, può essere portato sia come backpack che come shopper. Descritto dalle lunghe zip che ne fanno un compagno All day long introvabile.

CÔte&Ciel per Premiata _ modello Moselle _ euro 340,00

CÔte&Ciel per Premiata _ modello Ganges _ euro 325,00