Ieri ci è andata vicina, chiudendo al secondo posto con un ritardo di 11 centesimi da Corinne Suter. Oggi Sofia Goggia non ha lasciato scampo alla svizzera, prendendosi la discesa libera femminile in Val d’Isere e conquistando così l’ottavo successo di Coppa del Mondo in carriera.

Un trionfo quello della sciatrice bergamasca, una prestazione perfetta fotografata dal tempo di 1:44.70, un crono più basso di 24 centesimi rispetto a quello di Corinne Suter. Terzo posto invece per la statunitense Johnson, classificatasi sul terzo gradino del podio come accaduto anche nella giornata di ieri. Quello di Sofia Goggia è il terzo successo azzurro in questa stagione, dopo le vittorie di Marta Bassino nei giganti di Soelden e Courchevel.

Le altre azzurre

Non hanno brillato invece le altre azzurre in gara, rimaste attardate in classifica rispetto a Sofia Goggia. Niente da fare dunque per Elena Curtoni, Pirovano, Marsaglia, Nadia Delago, Bassino e Gasslitter mentre Federica Brignone ha deciso di non partecipare alla gara dopo la caduta di ieri. Per quanto riguarda la classifica di Coppa del Mondo, in testa c’è al momento la slovacca Vlhova dopo le prime otto gare, mentre Goggia e Suter comandano a pari merito la classifica di discesa libera.