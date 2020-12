Le strade di Maverick Viñales e di Valentino Rossi si sono separate, lo spagnolo è rimasto nel team ufficiale Yamaha mentre il pesarese si è trasferito in Petronas, lasciando la propria moto a Fabio Quartararo.

Nonostante l’allontanamento, il rapporto tra i due ex compagni rimarrà stretto, come ammesso dallo stesso Viñales ai microfoni di Europa Press: “Valentino ha una motivazione incredibile alla sua età, è qualcosa di veramente stupendo e lo ammiro molto. Da parte mia, penso che smetterò molto prima di lui. Sono un po’ seccato per come è finito l’anno, con una sola Top-10 nelle ultime tre gare, ma poi tornando a casa ho riflettuto cercando di capire cosa migliorare. È importante liberarsi dei cattive sensazioni accumulate nel corso della stagione”.

Dal 2020 al 2021

Maverick Viñales ha poi analizzato la fine della stagione 2020, indicando quelli che sono i suoi obiettivi per il prossimo anno: “siamo passati dalla vittoria di una gara al decimo posto in quella successiva e questo è molto negativo per la testa di un pilota. È davvero difficile affrontare quella situazione perché non sai mai dove sarai e questo rende tutto complicato. Il nostro obiettivo è cercare di avere più e migliore trazione sulla moto. Abbiamo cercato di migliorare questo punto per alcuni anni, quindi non è un compito facile. Sono però convinto che ce la faremo, sono positivo. Ho imparato ad essere paziente: la mia più grande virtù quest’anno è la fiducia. La Yamaha sta facendo di tutto per migliorare. Per loro questa situazione non è facile essendo un marchio vincente”.