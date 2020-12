Marvin Vettori vs Jack Hermansson è stato il main event della ‘Fight Night di Las Vegas‘, in cui il fighter italiano non ha lasciato scampo al proprio avversario. Un match terminato dopo cinque round per decisione unanime dei giudici, ma che avrebbe potuto chiudersi già dopo un minuto e mezzo, in occasione del destro-sinistro di Vettori al volto dell’avversario. Un colpo durissimo che ha messo Hermansson al tappeto, prima che quest’ultimo riuscisse a rialzarsi con un bel po’ di fatica. Un’avvisaglia per Joker in vista del prosieguo dell’incontro, dominato letteralmente da Vettori.

Quelle performance de Marvin Vettori! Quelle guerre : 286 frappes significatives échangées au total (nouveau record middleweight) 🤯#UFCVegas16 pic.twitter.com/Bu3EJxaaTN — La Sueur (@lasueur_off) December 6, 2020