Sono passate ormai alcune settimane, ma l’incidente di Grosjean avvenuto subito dopo il via del GP del Bahrain è ancora nella mente di tutti.

Il pilota francese è rimasto nella sua Haas accartocciata per 28 secondi, mentre le fiamme incenerivano l’abitacolo. Attimi di paura su cui è tornato a soffermarsi Vettel, all’interno di un articolo scritto da lui per il quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung. Queste le sue parole: “come Romain sia riuscito a sopravvivere quasi illeso a questo incidente è ancora un mistero per me, non riesco a spiegarmi come faccia ad essere ancora vivo. A mio avviso è quello il momento dell’anno. Tutti devono essere consapevoli che la velocità alla quale noi guidiamo è sempre un rischio, non bisogna mai considerare quell’incidente come una prova della sicurezza delle auto”.

LEGGI ANCHE: F1, il tremendo incidente di Grosjean in Bahrain [VIDEO]

Liberazione

Sebastian Vettel poi ha rivelato di essersi sentito più leggero quando gli è stata comunicata la notizia dell’uscita di Grosjean dalle fiamme: “il giro successivo all’incidente di Romain ho avuto la notizia che era uscito dalle fiamme, questo è stato fondamentale per me. Non ho più guardato le immagini che andavano in loop sui monitor. Forse è stato meglio così. Sono riuscito a rientrare senza problemi. Quello che era successo l’ho capito solo la domenica sera, dopo la gara”.