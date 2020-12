Sebastian Vettel chiude col botto la sua ultima giornata da pilota Ferrari, compiendo un gesto davvero bello nei confronti dell’intera squadra.

Per festeggiare l’addio al Cavallino, il pilota tedesco ha offerto le birre a tutti gli uomini del box, presentandosi con una cassa piena di Heineken. Un modo per brindare alla fine di questa stagione e per salutarsi in vista della sua nuova avventura con la Racing Point, che diventerà Aston Martin nel prossimo Mondiale 2021 di Formula 1.

Le parole di Vettel nel post gara

Sebastian Vettel ha saluta con parole dolci e commoventi la Ferrari e i suoi meccanici, sottolineando di aver vissuto sei anni indimenticabili che porterà sempre nel cuore: “mi dispiace per la squadra, sento un grande affetto per me: mi mancheranno tutti. Adesso sono contento di tornare a casa dalla mia famiglia. Facciamo Natale insieme, poi arriverà il 2021: spero che il prossimo anno sia meglio per tutti, senza questo cazzo di Covid. Oggi ho sensazioni contrastanti: sono sia contento che triste. Adesso voglio andare nei box un’ultima volta, poi tornerò a casa e da gennaio possiamo iniziare a lavorare”.