Una storia assurda arriva da Como, dove un uomo di 48 anni ha litigato con la moglie ed è uscito a piedi per fare una passeggiata, utile a sbollire la rabbia. Fin qui nulla di particolare, se non fosse che il protagonista di questa vicenda ha camminato per 450 chilometri arrivando fino a Fano, ovvero nelle Marche.

Secondo quarto riferito dal Resto del Carlino, l’uomo si è allontanato dopo un diverbio con la moglie, decidendo di smaltire la sua furia con una passeggiata salutare. Peccato però che questa sia durata una settimana intera, dopo ben 450 chilometri percorsi. Fermato alle 2 di notte dalla polizia, il 48enne è stato accompagnato in commissariato, apparendo lucido ma stanco e sottolineando di non essersi reso conto di aver camminato per tutto questo tragitto. La moglie intanto aveva denunciato la scomparsa del marito, presentandosi presso la questura di Como. L’uomo è stato accompagnato in hotel e sfamato, ma gli è stata comunque comminata una multa di 400 euro per aver violato il coprifuoco delle 22.