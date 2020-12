Marvin Vettori è l’uomo del momento, non potrebbe essere altrimenti considerando la vittoria ottenuta contro Jack Hermansson nel main event Ufc di Las Vegas.

Un successo clamoroso, arrivato contro il numero 4 del mondo, che potrebbe spalancargli le porte per un revenge match contro Israel Adesanya, attualmente detentore del titolo dei pesi medi Ufc. Innumerevoli i messaggi ci congratulazioni per Marvin Vettori, tra questi anche quello di Alessio Sakara, che ha voluto dedicare a ‘The Italian Dream’ un pensiero speciale su Instagram: “oggi c’è una grande news, Marvin ha vinto e gli faccio i miei complimenti“.

La lite con Sakara

I complimenti di Alessio Sakara a Marvin Vettori fanno più rumore rispetto ad altri, per il semplice motivo che in passato i due hanno avuto parecchi battibecchi. Il volto di Bellator aveva accusato ‘The Italian Dream’ di fare troppo trash talking, invitandolo ad abbassare la cresta e di portare rispetto ai fighters più esperti. Successivamente, Sakara e Vettori sono riusciti a chiarirsi e a mettere alle spalle questi scontri, come dimostrano adesso i complimenti via Instagram di Sakara, utili a certificare come la lite tra i due sia un lontano ricordo.