E’ andata male a Jack Hermansson nel match contro Marvin Vettori, Joker ha avuto la peggio al cospetto del fighter italiano, riuscito a vincere con decisione unanime da parte dei giudici dopo cinque round.

Una sfida ricca di spettacolo e di colpi proibiti, andati a segno soprattutto sul visto di Hermansson, che ha avuto certamente la peggio. Il fighter svedese ha riportato la rottura di un dito del piede e delle cavità oculari, come ammesso da lui stesso con un post su Instagram in cui ha fatto vedere il suo visto tumefatto: “Dito del piede e cavità oculari rotte, ma il mio spirito è ancora integro. L’obiettivo rimane sempre lo stesso, grazie per il supporto“. Immediato è arrivato il messaggio da parte di Marvin Vettori, utile per dimostrare tutta la sua sportività: “respect Jack” .

La sfida a Israel Adesanya

Il prossimo obiettivo di Marvin Vettori adesso sarà Paulo Costa ‘Borracinha’, ma nel suo mirino c’è il titolo dei pesi medi di Israel Adasanya, ancora imbattuto in carriera. I due hanno già combattuto in passato, un match perso da ‘The Italian Dream‘ ma abbastanza contestato per la decisione dei giudici. Da quel giorno però di tempo ne è passato, Marvin Vettori è cresciuto e adesso vuole prendersi la rivincita, soprattutto per le parole dette all’epoca da Adesanya: “non credo che rivedrò più Vettori“.