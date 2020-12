Una storia grottesca arriva da Firenze, precisamente da piazza San Iacopino, dove una donna moldava e la sua amica ucraina hanno bloccato il traffico per un episodio davvero singolare. La 34enne moldava infatti prima si è ubriacata per poi mettersi alla guida, una scelta scellerata considerando quanto accaduto dopo. La donna infatti ha tamponato un’auto della polizia, finendo immediatamente nei guai. Quando gli agenti infatti hanno tentato di indentificare lei e l’amica, le due signore hanno pensato bene di divincolarsi per poi cercare di scappare, ma senza successo.

Multa e denuncia

La donna moldava e la sua amica ucraina infatti hanno cercato di darsi alla fuga in mezzo alla folla, ma gli agenti di polizia sono riuscite a bloccale anche grazie all’arrivo della municipale, accorsa sul posto poco dopo. A causa di queste ripetute bravate, le donne hanno ricevuto una multa accompagnata poi da una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. Durante tutto questo trambusto, il traffico ovviamente è rimasto bloccato finché la strada non è stata liberata.