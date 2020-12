Si è chiusa con una polemica velenosa l’ultima gara del Mondiale 2020 di Formula 1, una puntura social indirizzata a Mercedes e Racing Point, stuzzicate da un tweet abbastanza velenoso della Red Bull. Il team di Milton Keynes, euforico per la vittoria ottenuta da Max Verstappen nel GP di Abu Dhabi, ha messo del pepe sulla coda di quest’anno tribolato, rispolverando la questione ‘politica’ di inizio stagione, quando la Racing Point è stata accusata di aver copiato la Mercedes 2019.

Il tweet della discordia

La Mercedes subito dopo il GP di Abu Dhabi ha postato il video di Hamilton e Bottas impegnati a compiere i cosiddetti ‘Donuts’ sull’asfalto, accompagnando la clip con questa didascalia: “mandiamo in pensione la W11…”. Una battuta colta al volo dalla Red Bull, che ha prontamente risposto: “pensionamento? La vostra auto 2021 è pronta per essere ritirata” con il tag al profilo ufficiale della Racing Point. L’Alpha Tauri ha subito commentato con con una faccina sorridente, mentre la Mercedes ha replicato in maniera stizzita: “la Red Bull si è accesa di nuovo in ritardo”.