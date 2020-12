Tottenham-Arsenal è stata una delle partite più seguite della domenica di Premier League, un confronto spettacolare e ricco di emozioni, vinto dalla squadra di Mourinho con il punteggio di 2-0.

Una successo che permette agli Spurs di rimanere in vetta alla classifica insieme al Liverpool, anch’esso vittorioso per 4-0 contro il Wolverhampton. Un cammino esaltante quello del Tottenham, affidatosi ancora una volta a Harry Kane, protagonista nel match contro l’Arsenal di un gol e tante belle giocate, ma anche di un brutto intervento che ha fatto discutere.

All’ultimo minuto del match, Harry Kane si è reso protagonista di un fallo molto brutto su Gabriel, un vero e proprio ponte che ha fatto perdere l’equilibrio all’avversario, atterrato sul terreno di gioco in maniera scomposta e con il rischio di rompersi l’osso del collo. Un comportamento non proprio da campione, soprattutto a fine partita e con il risultato ormai ampiamente in cassaforte. Sui social non sono mancate le accuse nei confronti di Kane, secondo i tifosi non nuovo a questi falli, già visti nei confronti di Adam Lallana e Aaron Cresswell. “Così rischia di spaccare l’osso del collo ai rivali“, uno dei commenti apparsi sui social, seguito poi da una richiesta di sanzione: “dovrebbe essere punito. Lo fa sempre di proposito“.

Kane could have seriously injured Gabriel here. How does he get away with doing this every game? It’s so dangerous. pic.twitter.com/xzim1OlPf4

