Cocente delusione per Cristiano Ronaldo al The Best FIFA Football Awards 2020, l’attaccante della Juventus è costretto ad inchinarsi a Robert Lewandowski, votato come miglior giocatore dell’anno che sta per concludersi.

Nel corso di una cerimonia telematica officiata da Reshmin Chowdhury e Ruud Gullit, il giocatore polacco del Bayern Monaco si è classificato al primo posto davanti a Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, venendo votato come il top player del 2020. Tra le donne il successo è andato a Lucy Bronze, riuscita a vincere la Champions League con il Lione, ma passata in estate tra le fila del Manchester City.

La Fifa Fifpro Men’s World11

Oltre ai premi individuali, è stata votata anche la formazione ideale del 2020, che vede in attacco il trio formato da Lewandowski, Messi e Ronaldo. In porta Alisson, davanti a lui una difesa formata da Alexander-Arnold, Van Dijk, Sergio Ramos e Alphonso Davies. Tridente infine anche a centrocampo, con Joshua Kimmich al fianco di Kevin de Bruyne e Thiago Alcantara.