Una notizia sorprendente arriva dalla Spagna, in particolare da Madrid, dove Marc Marquez si è operato per la terza volta all’omero della spalla destra per risolvere una volta per tutte la sua pseudoartrosi, ossia il mancato consolidamento della frattura.

In giornata si era diffusa la notizia di un consulto del pilota della Honda presso l’ospedale Ruber Internacional, ma secondo Antena 3 pare che l’ex campione del mondo sia rimasto sotto i ferri per ben 11 ore, durante le quali ha subito anche un trapianto d’osso. La famiglia di Marc Marquez e la Honda non hanno né smentito e né confermato questa notizia, dunque si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.

I tempi di recupero

Se l’operazione dovesse essere confermata, Marc Marquez dovrebbe rimanere a riposo per tre mesi, per poi iniziare un percorso di riabilitazione della stessa durata. Lo spagnolo dunque tornerebbe in sella esattamente tra sei mesi, dunque a Mondiale 2021 già iniziato e con tutte le incognite del caso. Al momento comunque non è possibile fare previsioni accurate, prima andrà accertata l’operazione e poi si potrà procedere a indicare i tempi di recupero dell’otto volte campione del mondo.