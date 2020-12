La terza operazione per Marc Marquez potrebbe essere imminente, il pilota spagnolo infatti quest’oggi si è presentato presso il Ruber International Hospital di Madrid per un ulteriore consulto all’omero destro, non ancora guarito dopo le due operazione compiute tra la fine di luglio e l’inizio di agosto.

L’ex campione del mondo ha saltato l’intero Mondiale 2020 per farsi trovare pronto per il nuovo anno, ma pare che qualcosa non sia andato per il verso giusto, dunque Marc Marquez potrebbe finire nuovamente sotto i ferri nelle prossime ore. Secondo i media spagnoli, l’intervento potrebbe svolgersi anche domani, anche se non ci sono conferme, nemmeno dalla famiglia del pilota.

Intervento Marquez, le parole di papà Julià

Il canale iberico ‘Jugones’ ha intercettato Julià Marquez fuori dalla clinica, ma quest’ultimo non ha voluto sbottonarsi su tempi e modi del possibile terzo intervento: “non l’hanno ancora operato, non so se accadrà a breve. Stanno controllando. Non so sia la soluzione migliore, i medici lo devono dire ma Marc sta molto bene“. Secondo fonti spagnole, nella giornata di domani dovrebbe essere annunciata l’operazione per Marc Marquez, che lo obbligherà ad uno stop di sei mesi che condizionerà pesantemente il suo Mondiale 2021.