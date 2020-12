Il terremoto in Croazia ha gettato nello sconforto e nella disperazione l’intera popolazione, in particolare quella della città di Petrinja, epicentro del sisma avvenuto nella giornata di ieri alle 12:20. Case distrutte e diversi morti, il cui numero purtroppo è destinato a crescere a causa dei numerosi dispersi. Fortunatamente però, i soccorritori sono riusciti ad estrare vivo dalle macerie un bambino, portandolo in salvo dopo diverse ore passate sotto pietre e calcinacci. Un video commovente, che scioglie il cuore…