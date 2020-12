La Tennis Integrity Unit ha emesso una pesantissima decisione nei confronti di Dagmara Baskova, colpevole di aver truccato cinque partite tre anni fa, esattamente nel 2017.

Un reato ammesso dalla giocatrice slovacca, che ha ricevuto ben dodici anni di squalifica e una sanzione di 40.000 dollari. La confessione però ha permesso alla Baskova di avere una riduzione della cifra da pagare, scesa a 1000 dollari da versare però entro 90 giorni.

Già ritirata

A destare scalpore però, oltre ai 12 anni di squalifica inflitti, è il fatto che Dagmara Baskova si sia ormai ritirata, chiudendo la propria carriera agonistica ormai da un po’. Dunque, il lunghissimo stop inflitto dalla Tennis Integrity Unit, che la obbliga a non poter partecipare a nessuna competizione ufficiale, non avrà alcun effetto sulla slovacca che in carriera non è mai andata oltre la 117ª posizione nel ranking.