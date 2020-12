Alvaro Morata ci sarà contro il Genoa, il Tribunale d’Appello ha accolto il ricorso della Juventus contro le due giornate di squalifica, inflitte dal Giudice Sportivo allo spagnolo dopo il rosso rimediato dopo il triplice fischio finale del match con il Benevento.

La sanzione è stata ridotta a un solo turno, già scontato contro il Torino dall’ex Atletico Madrid, che dunque potrà scendere in campo domenica nella sfida tra Genoa e Juventus. Un’ottima notizia per Andrea Pirlo, pronto a schierare Morata al fianco di Ronaldo contro i rossoblù, relegando in panchina Paulo Dybala, ancora distante dalla migliore condizione fisica.

Il comunicato ufficiale

“La Corte Sportiva d’Appello Nazionale, composta da: Piero Sandulli Presidente Alfredo Maria Becchetti Componente relatore Daniele Cantini Componente Antonio Cafiero Rappresentante A.I.A. ha pronunciato, nell’udienza in videoconferenza fissata l’11 dicembre 2020, a seguito del reclamo con richiesta di procedimento d’urgenza numero RG 036/CSA/2020-2021 proposto dalla società Juventus F.C. S.p.A. avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calc. Morata Martin Alvaro Borja seguito gara Benevento/Juventus del 28.11.2020 il seguente DISPOSITIVO accoglie parzialmente e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 1 (una) giornata effettiva di gara con ammenda di € 8.000,00. Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC. IL RELATORE IL PRESIDENTE f.to Alfredo Maria Becchetti f.to Piero Sandulli Depositato l’11 dicembre 2020″.

La probabile formazione della Juventus

In occasione della sfida di domenica contro il Genoa, Andrea Pirlo tornerà ad affidarsi in porta a Szczesny, tenuto a riposo nel match di Barcellona. La coppia di centrali sarà quella composta da De Ligt e Bonucci, mentre Danilo e Alex Sandro agiranno sulle fasce. McKennie e Rabiot la diga di centrocampo, mentre Chiesa e Ramsey dovrebbero giocare sugli esterni. Ronaldo infine farà coppia con Morata in avanti, vista la riduzione della squalifica per lo spagnolo.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Rabiot, Ramsey; Morata, Ronaldo.