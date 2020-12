La Mercedes ha scelto il sostituto di Hamilton, positivo al Coronavirus e dunque impossibilitato a prender parte al prossimo Gran Premio di Sakhir.

Il team di Brackley ha deciso di affidare la W11 a George Russell, ricevendo il via libera dalla Williams che ha permesso al proprio pilota di cambiare box per questo fine settimana. L’annuncio è stato dato dalla squadra campione del mondo tramite un comunicato apparso sul proprio sito: “Il Mercedes-AMG Petronas F1 team è lieto di annunciare che George Russell guiderà per la squadra nel prossimo Gran Premio di Sakhir, sostituendo Lewis Hamilton che non è in grado di guidare“.

Le parole del sostituto di Hamilton

Il posto che Russell lascerà libero in Williams verrà affidato a Jack Aitken, pilota di riserva della Williams protagonista in F2 dal 2018 quando divise il box della ART Grand Prix proprio con George Russell. Queste le parole del pilota britannico subito dopo l’annuncio: “grazie alla Williams per questa opportunità, indosserò una tuta diversa in questo fine settimana, ma sotto sarò sempre un pilota della scuderia di Grove e farò il tifo per loro. Nessuno può sostituire Hamilton, ma darò il massimo per non far sentire troppo la sua mancanza al volante della sua vettura. Gli auguro una pronta guarigione, non vedo l’ora che inizi il prossimo fine settimana. Sarà un weekend molto importante per la mia carriera, nel quale potrò imparare direttamente e attivamente nella scuderia migliore del Circus, un bagaglio di conoscenze che metterò poi nuovamente a frutto in Williams”.