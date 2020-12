Il grande giorno è arrivato, l’Italia conosce oggi a Zurigo le avversaria che si troverà di fronte nella strada verso i Mondiali di Qatar 2022.

Nella città svizzera infatti è in programma il sorteggio, che definirà i 10 gironi in cui verranno suddivise le 55 nazionali al via. La Nazionale Italiana di Mancini è inserita nella prima fascia, dunque sarà testa di serie e capiterà in un girone formato da cinque squadre, conseguenza della qualificazione alle Final Four di Nations League che si terranno a ottobre del 2021. Gli azzurri dunque giocheranno otto partite e non dieci.

Il regolamento

Una volta definiti i dieci gironi oggi con il sorteggio di Zurigo, si qualificheranno al Mondiale le prime classificate di ogni girone, a cui si aggiungono poi le 3 vincenti dei playoff. Questi verranno giocati in gara secca tra tutte le seconde dei gironi più le due migliori vincitrici dei gironi della Nations League rimaste fuori dalle qualificazioni.

Le fasce del sorteggio

Prima fascia: ITALIA, Belgio, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Inghilterra, Olanda, Portogallo e Spagna

Seconda fascia: Austria, Galles, Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia, Svezia, Svizzera, Turchia e Ucraina

Terza fascia: Finlandia, Grecia, Irlanda, Irlanda del Nord, Islanda, Norvegia, Repubblica Ceca, Russia, Scozia, Ungheria

Quarta fascia: Albania, Bosnia, Bielorussia, Bulgaria, Georgia, Israele, Lussemburgo, Macedonia, Montenegro e Slovenia

Quinta fascia: Andorra, Armenia, Azerbaigian, Cipro, Estonia, Far Oer, Kazakhistan, Kosovo, Lettonia, Lituania

Sesta fascia: Gibilterra, Liechtenstein, Malta, Moldova, San Marino.