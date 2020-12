Tanta carne al fuoco oggi a Nyon, dove vanno in scena i sorteggi dei sedicesimi di Europa League, che seguiranno la cerimonia per la definizione del tabellone degli ottavi di Champions. Tre le squadre italiane inserite nell’urna delle teste di serie, ovvero il Milan di Pioli, il Napoli di Gattuso e la Roma di Fonseca. Tutte e tre hanno vinto il proprio girone, ma potrebbero comunque beccare un’avversaria tosta, visto che nell’altra urna vi sono le squadre scese dalla Champions League.

Le squadre che partecipano al sorteggio

Sono 16 le squadre inserite nelle due urne di Nyon: le otto vincitrici dei gironi e le otto seconde.

Teste di serie

MILAN

Arsenal

Ajax*

Club Brugge*

Dinamo Zagabria

Hoffenheim

Leicester

Bayer Leverkusen

Manchester United*

NAPOLI

Psv Eindhoven

Rangers

ROMA

Shakhtar Donetsk*

Tottenham

Villarreal

Non teste di serie

Royal Antwerp

Benfica

Braga

Stella Rossa

Dinamo Kiev*

Granada

Krasnodar*

Lille

Maccabi Tel-Aviv

Molde

Olympiacos*

Real Sociedad

Salisburgo*

Slavia Praga

Wolfsberger

Young Boys

*arrivano dalla Champions

Le regole del sorteggio

Stessi paletti da rispettare previsti per il sorteggio di Champions League, non si potranno affrontare squadre inserite nella stessa urna e della stessa federazione nazionale, inoltre non potranno sfidarsi formazioni che arrivano dallo stesso girone. Le teste di serie giocheranno la partita di ritorno in casa, mentre ulteriori restrizioni saranno confermate prima del sorteggio.