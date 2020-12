Archiviata la fase a gironi di Champions League, è il momento di delineare il quadro degli ottavi di finale. Tre le squadre italiane inserite nell’urna di Nyon, sede dell’Uefa che ospiterà i sorteggi. Solo la Juventus è testa di serie, avendo vinto il proprio girone davanti al Barcellona, mentre Lazio e Atalanta sono nell’urna delle non teste di serie, dunque rischiano di essere accoppiate ad una big.

Le squadre che partecipano al sorteggio

Sono 16 le squadre inserite nelle due urne di Nyon: le otto vincitrici dei gironi e le otto seconde.

Teste di serie

Bayern Monaco

Real Madrid

Manchester City

Liverpool

Chelsea

Borussia Dortmund

JUVENTUS

Psg

Non teste di serie

Atletico Madrid

Borussia Mönchengladbach

Porto

ATALANTA

Siviglia

LAZIO

Barcellona

Lipsia

Le regole del sorteggio

Anche in questa fase ci sono delle regole da rispettare, innanzitutto non possono essere accoppiate squadre inserite nella stessa urna e, in secondo luogo, non possono affrontarsi formazioni della stessa nazione. Le teste di serie giocheranno il ritorno in casa, altre restrizioni poi verranno espresse al momento del sorteggio.