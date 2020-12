In questi ultimi giorni del 2020, i personaggi famosi stanno chiedendo ai propri followers quali foto della propria vita vorrebbero vedere, postandole poi su Instagram.

Tra questi, anche Soleil Sorge Stasi ha chiesto ai propri fan cosa postare tra le proprie Stories, ricevendo tra le tante richieste anche una foto con il suo primo fidanzato. Una situazione che l’ha spinta a tirare fuori un ricordo doloroso, considerando la scomparsa del suo ex: “si chiamava Kevin. Una delle persone più belle della mia vita… Ora è in Paradiso, ma lo amo e terrò per sempre nel mio cuore, in un certo senso come se vivesse dentro di me. Qui avevamo fatto il nostro primo corso da sub insieme alle Hawaii“.