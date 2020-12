Attimi di paura durante la discesa libera in Val d’Isere, la prima in questa stagione di Coppa del Mondo.

Nicole Schmidhofer ha impattato contro le barriere protettive alla velocità di 116 km/h, facendo immediatamente temere il peggio. Immediato l’arrivo dei soccorsi, che hanno prima medicato la sciatrice al volto e poi l’hanno adagiata su una barella per condurla in ospedale. Fortunatamente, secondo quanto riferito dall’addetta stampa della squadra austriaca, Nicole Schmidhofer non ha mai perso conoscenza, facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti.

Sofia Goggia seconda

Ottima prova per Sofia Goggia nella prima discesa libera della stagione. In Val d’Isere, la sciatrice bergamasca ha conquistato la piazza d’onore dietro alla svizzera Corinne Suter (1:44.62), che ha siglato il primo successo nella Coppa del Mondo 2020-2021. La Goggia ha tagliato il traguardo con il distacco di 11 centesimi, precedendo la statunitense Brezy Johnson (+0.20). Così le altre azzurre nelle prime venti: Elena Curtoni, decima; Laura Pirovano, quattordicesima; Marta Bassino, sedicesima. Non ha purtroppo concluso la gara Federica Brignone, che ha rimediato una caduta senza conseguenze proprio mentre ci stava facendo sperare in un ottimo piazzamento.