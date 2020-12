Sassuolo-Milan entra nella storia del calcio italiano, il gol di Rafael Leao infatti è diventato il gol più veloce di sempre del nostro campionato. L’attaccante portoghese ha segnato dopo sei secondi e 20 centesimi, battendo il primato di Paolo Poggi che resisteva dal 2001, da quel Piacenza-Fiorentina sbloccato dopo 8,1 secondi. Un gol fulmineo quello di Leao, presentatosi davanti a Consigli grazie all’assist perfetto di Calhanoglu, abile a pescare il compagno con una grande imbucata. Sassuolo sorpreso e risultato sbloccato, grazie al gol più veloce della storia in Serie A.

Il record del Milan in Champions League

Il gol di Rafael Leao nel match contro il Sassuolo regala al Milan il record del gol più veloce della Serie A, che durava dal 2001. Non si tratta dell’unico primato per i rossoneri, dal momento che la rete di Paolo Maldini in Milan-Liverpool del 2005 è stata la più veloce della storia in una finale di Champions League, dopo 52 secondi.