Un Gran Premio iniziato bene ma finito malissimo per la Mercedes a Sakhir, un’altalena di emozioni per la scuderia campione del mondo, passata da una possibile doppietta a due anonimi piazzamenti in 8ª e 9ª posizione.

Il motivo è da ascrivere al caos commesso dai meccanici durante i pit-stop avvenuti al 64° giro, al momento dell’ingresso in pista della Safety Car. Impegnati in due soste in rapida successione, gli uomini in ‘nero’ hanno montato una gomma del set di Bottas sulla macchina di Russell, lasciando poi il finlandese con gli stessi pneumatici con cui era entrato ai box.

La sanzione dei Commissari

Un errore costato una sanzione al termine della gara nei confronti della Mercedes, che ha infranto il regolamento commettendo quel disastro. I Commissari hanno deciso di comminare al team di Brackley una multa di 20mila euro, evitando una squalifica che avrebbe avuto conseguenze devastanti. La FIA ha scelto di non penalizzare ulteriormente Bottas e Russell, che già si erano visti rovinare la gara dall’errore dei meccanici, passando da primo e secondo a ottavo e nono.