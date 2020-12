Matteo Salvini è finito nuovamente al centro della bufera mediatica, a causa di una gaffe commessa nel donare pacchi a persone senza fissa dimora a Milano.

Il leader della Lega si è fatto immortalare nel compiere quest’opera di beneficenza, ma queste foto hanno smascherato il passo falso di Salvini. In giro con l’associazione ‘City Angels‘, il leader leghista ha regalato buste piene di generi alimentari a persone senza fissa dimora, coinvolgendo in questa situazione anche una signora che sostava in un cortile condominiale. La foto scattata e poi messa sui social della consegna del pacco a questa signora ha scatenato l’ira del figlio, che ha puntato il dito contro Salvini.

LEGGI ANCHE: Coronavirus, l’accusa di Salvini: “il Covid è stato creato in laboratorio”

Salvini smascherato

Miki Tibello Secondo, il figlio di quella signora che ha ricevuto il pacco, si è scagliato contro Matteo Salvini dopo aver visto la foto della madre, sottolineando come lei non sia una clochard. “Quel genio del male di Morisi ha fatto una foto del suo capitano con mia madre nel nostro cortile mentre gli donava un regalo offerto da altri. Vi ricordo che mia madre non è una clochard che vive in mezzo alla strada, ma in quanto nera è utile alla loro propaganda buonista“. Parole che hanno scatenato il popolo del web, che non ha lesinato accuse e critiche nei confronti di Matteo Salvini, autore di una gaffe anche nel compiere gesti di solidarietà.