L’avventura di Carlos Sainz Jr con la Ferrari è iniziata, il pilota spagnolo infatti si è presentato questa mattina a Maranello per calarsi nell’abitacolo della Rossa, provando finalmente quella sensazione che aveva finora solamente immaginato. Una prima presa di contatto con quello che sarà il suo mondo per i prossimi due anni, un’esperienza da vivere al massimo senza freni, provando a riportare in alto la Ferrari dopo anni disastrosi.

La promessa di Sainz

Oggi è il primo giorno a Maranello per Carlos Sainz, a gennaio poi ci sarà il primo test con la SF71-H del 2018 a Fiorano, una vettura vecchia di due anni per poter permettere allo spagnolo di girare in pista. L’ex McLaren è impaziente, come ammesso ai giornalisti: “ringrazio Mattia e Charles per avermi fatto sentire a casa sin da subito. Ho appena indossato la maglia rossa, è una giornata molto speciale per la mia carriera e sono pronto a lavorare: ho già cominciato a conoscere tanta gente nuova, anche se non sono molto bravo a ricordare i nomi e poi imparerò meglio la lingua italiana che ormai non parlo dai tempi della Toro Rosso. Da gennaio comincerò a parlare italiano con tutti e certamente mi presenterò bene all’inizio del Mondiale”.