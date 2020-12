La popolarità a volte può dare alla testa, soprattutto se molte persone condividono e applaudono gesti pessimi e vergognosi che non dovrebbero mai essere enfatizzati. Un esempio è quello di Ryan Taylor, influencer molto seguito Inghilterra sui social, dove ha postato un video alquanto assurdo girato insieme ad alcuni amici durante una vacanza a Marbella.

La bravata di Ryan Taylor

Il giovane ha affittato una Bmw Serie 3 E46 e, per divertirsi un po’, ha iniziato a prenderla a calci e pugni per rovinarla. Dopodiché, ha pensato bene di fare drift in un campo, saltando su alcuni dossi e derapando come se non ci fosse un domani. Il risultato? Macchina distrutta e tubi nel sottoscocca tranciati, che hanno spinto Ryan Taylor e i suoi amici a gettare l’auto in un fosso e a scappare via. Purtroppo per loro, i video girati con i propri smartphone e poi postati in rete hanno attirato l’attenzione della polizia, che ha prima recuperato l’auto e poi intercettato i ragazzi.

Ryan Taylor al tg

Quest’ultimi sono stati accusati di molti reati relativi alla sicurezza stradale e ambientale, oltre che multati per non avere i documenti in regola. Tutto ciò però non ha affatto preoccupato Ryan Taylor, che si è anzi vantato sui social della propria bravata, condividendo addirittura i servizi dei telegiornali spagnoli. Al peggio purtroppo non c’è mai fine…