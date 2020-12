Cristiano Ronaldo è stato eletto oggi a Dubai giocatore del secolo, venendo premiato nel corso della cerimonia della dodicesima edizione dei Globe Soccer Awards.

Il portoghese ha battuto la concorrenza di Lionel Messi, Mohamed Salah e Ronaldinho: ottenendo il più prestigioso riconoscimento della rassegna tenutasi nel pomeriggio italiano. Durante l’evento, Ronaldo è stato anche intervistato dai presentatori e, nel corso della chiacchierata, ha bacchettato suo figlio Cristiano Junior.

Che botta per Cristiano Jr

Cristiano Ronaldo non le ha mandate a dire al figlio, rimproverandolo anche davanti al mondo intero per il cibo che mangia: “qualche volta sono duro con lui perché beve Coca Cola e Fanta, litigo con lui quando mangia patatine fritte e tutte queste cose: lui sa che non mi piace. Anche i miei bambini più piccoli, quando mangiano il cioccolato, mi guardano sempre quanti impauriti”.