Clima teso in casa Roma dopo il pareggio ottenuto all’Olimpico contro il Sassuolo, un risultato tutto sommato positivo per i giallorossi, considerando l’espulsione di Pedro e il gol annullato ad Haraslin. I tifosi non hanno però perdonato la squadra e i giocatori, accusandoli sui social con epiteti dispregiativi che non sono piaciuti a Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista italiano allora ha risposto con una Instagram Story, accusando la tifoseria: “voi continuate a parlare ed insultare tutti, noi continuiamo a correre e lottare per questa maglia. Falliti. Forza Roma, forza questo grande gruppo”.