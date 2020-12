Da buon brasiliano, Ronaldinho ha amato sia il calcio che le ragazze, lasciando il segno sia in un verso che nell’altro in tutte le città in cui ha giocato. Negli ultimi giorni è emerso un particolare retroscena risalente al periodo parigino, quando Ronaldinho indossava la maglia del Paris Saint-Germain. A rivelare questo curioso aneddoto ai microfoni di ‘Le Parisien’ ci ha pensato Luis Fernandez, ex allenatore del PSG prima dal 1994 al 1996 e poi dal 2000 al 2003.

Orge in camera

Luis Fernandez ha parlato dei primi due anni al PSG di Ronaldinho, facendo importanti rivelazioni: “la sua prima stagione è stata perfetta: giocatore perfetto, atteggiamento perfetto. In allenamento, tutti i suoi compagni di squadra mi chiedevano di inserirlo nella loro squadra, perché nessuno di loro voleva essere umiliato per la sua tecnica. Diventa campione del mondo alla fine del suo primo anno in Francia. Il secondo anno iniziò a fare fin troppa festa. Avrebbe dovuto essere il nostro leader, portarci in cima, trascinarci fino a vincere il titolo e la Champions. Ha portato delle ragazze nella sua stanza di notte durante un nostro ritiro in hotel. Eravamo nella hall con il personale dell’albergo: abbiamo visto arrivare quattro ragazze. Ho chiesto al mio assistente, Eric Blondel, di seguirle e sono andate tutte nella stanza di Ronnie”.