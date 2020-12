Prima Mike Tyson, adesso anche Floyd Mayweather. I grandi pugili cominciano ad avere nostalgia del ring e dei propri guantoni, nonché di quell’adrenalina che solo un match può trasmettere.

‘The Money‘ tornerà a combattere all’età di 43 anni il prossimo 20 febbraio 2021, in una sede ancora da definire. Il suo avversario sarà Logan Paul, un famoso Youtuber che conta oltre 22 milioni di followers. Ovviamente si tratterà di un’esibizione, ma Mayweather non ha nessuna intenzione di prendere sotto gamba questo appuntamento, che sancisce il suo ritorno sul ring dopo due anni. Il costo dei biglietti sarà tra i 25 e i 70 dollari, ma sono molti i dettagli ancora da definire

Le ultime fatiche di Mayweather

Floyd Mayweather ha combattuto per l’ultima volta dei match ‘veri’ nel 2015, sconfiggendo Andre Berto e Manny Pacquiao, suo storico rivale. Dopodiché, ‘The Money’ ha affrontato nel 2017 il campione di MMA Conor McGregor, ottenendo la cinquantesima vittoria in carriera su cinquanta incontri disputati. L’ultima fatica è avvenuta l’anno successivo, alla vigilia di Capodanno 2019, quando Mayweather si è prestato ad un incontro-esibizione contro il kickboxer Tenshin Nasukawa, che gli ha permesso di mettere in tasca ben nove milioni di dollari per un minuto e mezzo di combattimento.

L’avversario di Mayweather

Davanti a Mayweather si presenterà sul ring Logan Paul, famoso Youtuber che conta oltre 22 milioni di followers. Si tratta di un pugile dilettante che ha combattuto solo un match nel corso della sua vita, nel 2019 contro il rivale Ksi, anche lui molto in voga sul famoso canale. Paul ha spesso preso in giro Mayweather in rete, con il pretesto probabilmente di organizzare con lui un incontro di esibizione. Obiettivo centrato, con la sfida che avverrà il 20 febbraio 2021 in una sede ancora da definire.