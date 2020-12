Federica Pellegrini vince i 100 stile libero femminili degli Assoluti Invernali di nuoto, in corso di svolgimento a Riccione. Dopo il successo nei 200 stile libero di ieri, la Divina fa sua anche la gara di velocità, chiudendo con il tempo di 54″56 che comunque non basta per staccare il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2021. Alle spalle di Federica Pellegrini si piazza Silvia Di Pietro, seconda a 0.49, e Chiara Tarantino che chiude terza a 1″12 dalla vetta. Un ottimo risultato comunque per Federica Pellegrini, considerando come un mese e mezzo fa ha dovuto fare i conti con il Coronavirus.

Le parole di Federica Pellegrini

Al termine della gara, Federica Pellegrini ha espresso il proprio punto di vista, rivelando di aver già programmato il lavoro per i prossimi mesi in vista degli Assoluti di marzo: “in questi giorni abbiamo già programmato la preparazione da gennaio a marzo, siamo già proiettati sul futuro. Ci sarà da lavorare, avendo avuto degli stop lunghi è normale che non potevo fare un tempo importante. Sento il bisogno di gareggiare normalmente, dunque domani farà anche i 50 stile libero per migliorare la mia condizione“.