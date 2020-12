La Red Bull va al Max, accelera e si prende la pole position del GP di Abu Dhabi, battendo la Mercedes in pista, senza aiuti o fattori esterni.

Una prestazione assurda quella di Max Verstappen, che interrompe il dominio delle Frecce Nere a Yas Marina, dove era dal 2013 che una monoposto del team di Brackley partiva davanti a tutti allo spegnimento dei semafori. L’olandese però trova il giro perfetto a beffa Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, costretti ad accontentarsi del secondo e del terzo posto per pochissimi millesimi.

Mercedes beffate

Ci si aspettava molto di più da Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, soprattutto su un circuito amico come quello di Abu Dhabi, invece entrambi gli alfieri della Mercedes non sono riusciti a mettere il muso davanti a Max Verstappen, autore di una prestazione assurda e senza sbavature. Fiaccato forse dal Coronavirus, il campione del mondo commette qualche errore in più e chiude terzo, battuto anche dal compagno di squadra che per qualche momento ha accarezzato l’idea di prendersi la pole rubandola a Hamilton. Niente da fare, ad entrambi toccherà partire bene domani per liberarsi di Verstappen, che rischia di essere davvero un osso durissimo.

Mezzo disastro Ferrari

Le parole di Leclerc avevano fatto sperare i tifosi della Ferrari ieri, invece oggi il team di Maranello è finito ancora una volta a centro griglia. Charles Leclerc a causa della penalità per l’incidente con Perez a Sakhir, mentre Vettel per via di un feeling con la SF1000 che non è mai sbocciato. Il monegasco partirà dodicesimo, mentre il tedesco alle sue spalle con il tredicesimo tempo, un risultato deludente che rischia di mettere a repentaglio i primi giri della gara per i due ferraristi, che si ritroveranno in un imbuto da cui dovranno essere bravi a uscire.