Ci si attendeva l’annuncio del rinnovo di Lewis Hamilton, invece la Mercedes ha ufficializzato prima il prolungamento di contratto di Toto Wolff, rivelando anche l’ingresso nel board dello sponsor Ineos.

Il team di Brackley adesso ha tre soci con la stessa quota del 33,3%: ossia il Gruppo Daimler, Ineos e Toto Wolff. L’austriaco mantiene il ruolo di team principal e CEO, firmando un contratto di tre anni con la possibilità di cambiare il suo incarico quando lo riterrà opportuno. Wolff dunque aumenta il proprio potere decisionale all’interno del team Mercedes-AMG Petronas, mentre il Gruppo Daimler cede la metà del suo precedente 60% a Ineos, che assume così un ruolo paritario rispetto agli altri soci.

Le parole di Toto Wolff

Felice e soddisfatto Toto Wolff, impaziente di iniziare una nuova stagione di Formula 1 con questi nuovi presupposti: “sono lieto di iniziare questo nuovo capitolo per il Team Mercedes-AMG Petronas F1. Questa squadra è come una famiglia per me. Abbiamo vissuto insieme così tanti alti e bassi che non riesco a immaginare di lavorare con un gruppo migliore di persone in questo sport e sono molto felice di continuare insieme in questa nuova era. Questo nuovo investimento di INEOS conferma che l’interesse nei confronti della F1 è solido e manda un importante segnale di fiducia a questo sport dopo un anno difficile. Siamo orgogliosi di aver aggiunto al prestigioso patrimonio motoristico del marchio dal 2010 e condividiamo l’ambizione di far crescere ulteriormente l’organizzazione negli anni a venire”.